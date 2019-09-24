Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Yazıklar olsun"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında tartışmalı poziyonları değerlendirdi.
İlk yarının sonundaki kritik pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "İlk yarının sonunda hakem sahadan kaçtı. İlk yarının sonunda Douglas yaptığı faul sonrası kırmızı görmeliydi. Bunu gösteremeyen adam hakem değil. Hakem olamaz. Korkak, rezil bir hakem. Yazıklar olsun. Emekleri yiyorsunuz. " ifadelerini kullandı.
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