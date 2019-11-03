Erman Toroğlu net konuştu: Pozisyon penaltı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Muriç'e yapılan hareketi yorumlayan Toroğlu, "15. dakikada Abdennour'un Vedat Muriç'e müdahalesi penaltı" ifadelerini kullandı.
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