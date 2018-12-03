Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında iptal edilen golü yorumladı! Penaltı...
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Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında iptal edilen golü yorumladı! Penaltı...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Eduok'un kaleci Harun Tekin'in kurtardığı penaltı sonrası attığı golün iptal edilmesini yanlış karar olarak değerlendirdi. Toroğlu, 'Diagne'nin attığı penaltı tekrar edilmeliydi' diye konuştu.

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03 Aralık 2018, Pazartesi
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