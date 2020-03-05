Erman Toroğlu: Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu
A Spor'da yayınlanan Kale Arkası Programı'nda Erman Toroğlu ile Hıncal Uluç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray gündemini değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmıyordu."dedi.
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