Erman Toroğlu: Beşiktaş santrforsuz oynuyor
A Spor yorumucusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Sivasspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Burak Yılmaz'da düşüş var. Beşiktaş santrforsuz oynuyor." ifadelerini kullandı.
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