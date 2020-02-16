Emre Bol: Ersun Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir
A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Ankaragücü - Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal'ı eleştiren Bol, "Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de yapacağı tek iş kondisyonerliktir." ifadelerini kullandı.
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