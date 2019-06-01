Emre Belözoğlu'ndan emeklilik açıklaması
Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle anılan Emre Belözoğlu, Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Milli Takım'dan sonra bir karar vereceğim. Ya futbolu bırakacağım ya da 1 sene daha forma giyeceğim" dedi.
A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu, Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Belözoğlu, kariyeri hakkında, 'Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim, ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım.' diye konuştu.
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