Donk 1 yıl daha Galatasaray'da
Bursaspor maçında forma giyerek bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 21 maça çıkan Hollandalı Ryan Donk'un sözleşmesi otomatik olarak uzadı.
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