Deniz Türüç Fenerbahçe'de
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferi için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödeyecek. Transferler ilgili detayları A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
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