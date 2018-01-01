Cenk Tosun Everton'da
Beşiktaşlı yıldız oyuncu Cenk Tosun, Everton ile anlaştı. 2 gün içinde resmi açıklama yapılacak.
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