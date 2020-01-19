Canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Geldi, rahat olun"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Gaziantep - Fenerbahçe maçının ardından Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu. Transfere dair konuşan Bol, "Ricardo Rodriguez sorusu çok geliyor. Rodriguez geldi arkadaşlar, rahat olun." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Transferde kılıçlar çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya
- 4 kulüp birden peşinde! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı
- Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer! Henüz 16 yaşında...
- Comolli krizinde şok ayrıntı! 15 milyon Euro'yu reddetmiş
- Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'in arkadaşı geliyor! Transfer...
- Bomba patlıyor! Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray’a
- Ersun Yanal yönetimden o ismi istedi! Fenerbahçe'de ikinci transfer...
- Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Kanarya sol bekine kavuşuyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.