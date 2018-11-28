Burçin Keskin: Beşiktaş Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecektir
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Burçin Keskin: Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecektir

A Spor yorumcusu Burçin Keskin, Spor Ajansı programında Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keskin, "Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecektir." ifadelerini kullandı.

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28 Kasım 2018, Çarşamba
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