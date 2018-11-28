Samet Aybaba: Milli Takım için en uygun isim benim
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Samet Aybaba: Milli Takım için en uygun isim benim

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Akhisarspor maçında oyuncularımız çok iyi bir geri dönüş gösterdi. Ligi ilk 10 içinde bitirmeyi planlıyoruz. Erman Toroğlu milli takım için en uygun isim olarak beni söylemiş, doğru söylüyor." ifadelerini kullandı.

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28 Kasım 2018, Çarşamba
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