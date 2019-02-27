Beşiktaş'ın zirve umudu tükeniyor
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Beşiktaş'ın zirve umudu tükeniyor

Beşiktaş'ın zirve umudu tükeniyor

Süper Lig 23. hafta maçında Fenerbahçe'yle oynanan dev derbide 3-3 berabere kalan ve lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta şampiyonluk umutları iyice azaldı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
27 Şubat 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN