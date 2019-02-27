Beşiktaş'ın zirve umudu tükeniyor
Süper Lig 23. hafta maçında Fenerbahçe'yle oynanan dev derbide 3-3 berabere kalan ve lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta şampiyonluk umutları iyice azaldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!
- UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı
- Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz taraftarla buzları eritti!
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...
- Derbide son 15 dakikaya dikkat
- Şenol Güneş Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi!
- Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!