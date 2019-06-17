Beşiktaş'ın gözü Mahmut Tekdemir'de
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli yıldızı Mahmut Tekdemir'i gözüne kestirdi. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisinin transfer edilmesini yönetime iletti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir'i gündemine aldı.
Serdar Sarıdağ, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sarıdağ, Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine başlayan Abdullah Avcı'nın yönetimle görüşerek Başakşehir'deki öğrencisi Mahmut Tekdemir'in transferini talep ettiğini belirtti.
Uzun süredir Başakşehir'de top koşturan Mahmut Tekdemir, orta sahanın ortasında ve savunmanın ortasında oynayabiliyor.
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