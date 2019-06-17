Beşiktaş için Gerson iddiası
Transfer için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gerson ile ilgileniyor.
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