Beşiktaş'a gündem stoper transferi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Siyah beyazlı yönetim, Martins Indi ve Karol Mets için temas halinde.
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