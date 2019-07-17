Beşiktaş 2-1 Pendikspor | MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlık kapsamında Pendikspor ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ın golleri ile 2-1 kazandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan forvete takviye!
- Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...
- Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
- Beşiktaş'ın transferine David Beckham engeli!
- Beşiktaş transferde sona geldi! Kiralıyor...
- Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!
- Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında son durum
- Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.