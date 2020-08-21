Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Temasa geçildi
Medipol Başakşehir'den Bastos hamlesi... A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa Transfer programında transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Başakşehir, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Angolalı 28 yaşındaki stoperle temasa geçti. Başakşehir, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor." ifadelerini kullandı.
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