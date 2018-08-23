Gomis'ten veda mesajı gibi paylaşım! Galatasaray'dan daha önce ayrılan futbolcuların formalarının da yer aldığı ve tercüman Mert Çetin'e ait odaya Gomis'in forması da asıldı. Gomis bunu "Mert Çetin'in müzesinde yer aldığım için mutluyum..." ifadeleriyle paylaştı.