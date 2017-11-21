 Azerbeycan’dan Beşiktaş’a siyah- beyaz destek – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    video
    Videoyu Daralt

    Azerbeycan’dan Beşiktaş’a siyah- beyaz destek

    21 Kasım 2017, Salı
    • 7
    • 0
    • Hakkında
    • Sitene Ekle

    UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında sahasında Porto ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’a kardeş ülke Azerbaycan’dan destek geldi. Yarın Karabağ-Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda siyah-beyaz ışıklandırma ve "Come to Beşiktaş" yazısı ile Beşiktaş'a destek verildi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda Türkiye saati ile 18.00’den 23.00’e kadar siyah-beyaz ışıklandırma ve Beşiktaş armasıyla ekibimize destek verildi.

    Etiketler:
    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Azerbeycan’dan Beşiktaş’a siyah- beyaz destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle