Azerbeycan’dan Beşiktaş’a siyah- beyaz destek
21 Kasım 2017, Salı
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UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında sahasında Porto ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’a kardeş ülke Azerbaycan’dan destek geldi. Yarın Karabağ-Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda siyah-beyaz ışıklandırma ve "Come to Beşiktaş" yazısı ile Beşiktaş'a destek verildi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda Türkiye saati ile 18.00’den 23.00’e kadar siyah-beyaz ışıklandırma ve Beşiktaş armasıyla ekibimize destek verildi.
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