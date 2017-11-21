Azerbeycan’dan Beşiktaş’a siyah- beyaz destek

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında sahasında Porto ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’a kardeş ülke Azerbaycan’dan destek geldi. Yarın Karabağ-Chelsea maçının oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda siyah-beyaz ışıklandırma ve "Come to Beşiktaş" yazısı ile Beşiktaş'a destek verildi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda Türkiye saati ile 18.00’den 23.00’e kadar siyah-beyaz ışıklandırma ve Beşiktaş armasıyla ekibimize destek verildi.