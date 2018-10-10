Ali Koç'tan bomba 'halı' açıklaması
Ali Koç, görevine son verilen hocaların soyunma odasında "Bugün Beşiktaş bizi yenecek hocanın cenazesine buna saracağız" dediğini söyledi.
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