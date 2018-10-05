Ali Baransel: Galatasaray UEFA ile sıfırdan masaya oturacak
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim'den 5 isme kesik!
- Galatasaray maçında kim nasıl oynadı?
- İnanılmaz sözleşme!
- Eski Galatasaraylı futbolcu Gökhan Çıra'dan 6-0 göndermesi!
- İlyas Tüfekçi'den sitem!
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...
- Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcular
- Emre Akbaba gerçeği!