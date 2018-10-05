Ali Baransel: Galatasaray UEFA ile sıfırdan masaya oturacak
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    Ali Baransel: Galatasaray UEFA ile sıfırdan masaya oturacak

    UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play konusundaki anlaşmasının yeniden inceleneceğini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada yapılacak yeni inceleme sürecinde 13 Haziran 2018 tarihinde yapılan anlaşmanın şartlarının devam edeceği belirtildi.

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    05 Ekim 2018, Cuma
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