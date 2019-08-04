Ahmet Bulut'tan Falcao yanıtı! Galatasaray'a geliyor mu?
Galatasaray adına Falcao ile görüşmeleri Monaco'da sürdüren menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a döndü. Ahmet Bulut, Falcao Galatasaray'a geliyor mu sorularını havalimanında yanıtladı.
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