Adam Stachowiak takımdan neden ayrıldı? Bülent Uygun açıkladı!

İşte Bülent Uygun'un açıklamalarından satır başları:

Barrow da şu an Amerika'da onun da dönüp dönemeyeceği belli değil.

Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru ile sözleşme yenilemek istiyoruz.

Denizlispor ile sözleşme yenilemek isterim.

Hedefim Anadolu'dan bir takım ile şampiyonluk yaşamak.

Emre Demir çok yetenekli bir futbolcu daha çok gelişecek. Altyapılara destek olmalıyız.