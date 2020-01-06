Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman sonrasında basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti. Transfer için çalışıldığını söyleyen Avcı, "Yönetim, limitlerle ilgili çalışma yapıyor. Gelenler olacaktır" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Burak Yılmaz'ın takımla birlikte çalışmalara başlayacağını söyleyen Avcı, Dorukhan Toköz'ün de beklenenden hızlı iyileştiğini ifade ederek, "Dorukhan çok istekli çalışan ve bir an önce sahalara dönmek isteyen bir oyuncu. Bu durum da sakatlığının olumlu şekilde hızlı iyileşmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Kamp tesislerinin çok güzel olduğunu ve çalışma ortamının da çok iyi olduğunu ifade eden Avcı, genç oyuncularla ilgili olarak da, "Kampta genç isimler var. Bazıları başka takımlara gitti, bazıları burada. Hepsinin gelişimine bakıyoruz" açıklamasını yaptı.
"Transfer için çalışma yapılıyor"
Devre arasında takıma yapılacak olan takviye için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Yönetimden transfer için talebimiz var. Tabii ki limitlerle ilgili olarak yönetimin de yaptığı çalışmalar var. Bunlar aşıldıktan sonra gelenler olacaktır. Şu anda biz mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.
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