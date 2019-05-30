Abdullah Avcı Başakşehir kulüp binasından ayrıldı

Medipol Başakşehir'den ayrıldığı yazılı açıklama ile duyurulan Abdullah Avcı, kulüp binasından ayrıldı. Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen 55 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı ayrılık görüşmesinin ardından Başakşehir kulüp binasından çıkış yaptı. Avcı'yı turuncu-lacivertli kulübün Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt yolcu etti. Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesisleri çıkışında bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.



Avcı'nın önümüzdeki günlerde Beşiktaş tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.