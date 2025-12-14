Derbi Halkbank’ın

Efeler Ligi'ndeki Başkent derbisinde Halkbank, lider Ziraat Bankkart'a ilk yenilgisini tattırdı: 3-0. 94 dakika süren maçın setleri ise 23-25, 21-25, 23-25 sona erdi. Diğer sonuçlar: Cizre-G.Saray: 0-3 Fenerbahçe-İBB: 3-0, Spor TotoAltekma: 3-1, İstanbul-Alanya: 3-0 İzmir Akkuş-G.Antep Gençlik: 1-3.
Efeler Ligi'ndeki Başkent derbisinde Halkbank, lider Ziraat Bankkart'a ilk yenilgisini tattırdı: 3-0. 94 dakika süren maçın setleri ise 23-25, 21-25, 23-25 sona erdi. Diğer sonuçlar: Cizre-G.Saray: 0-3 Fenerbahçe-İBB: 3-0, Spor TotoAltekma: 3-1, İstanbul-Alanya: 3-0 İzmir Akkuş-G.Antep Gençlik: 1-3.