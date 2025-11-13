TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Azerbaycan Kadın Milli Takımı finali canlı izle bilgileri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye-Azerbaycan maçı canlı izle! Kadın Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde karşı karşıya geliyor. Final müsabakası, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00’te başlayacak ve altın madalya sahibini belirleyecek. Peki, Türkiye Azerbaycan final maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı?

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 10:07
👉 Türkiye - Azerbaycan maçını takip etmek için tıklayınız. 👈

Türk kadını sporcular, büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Azerbaycan ise güçlü rakipleri arasında yer alıyor ve şampiyonluk için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maçın canlı yayınını takip ederek Türkiye'nin madalya mücadelesini ekran başından destekleyebilecek. Türkiye-Azerbaycan voleybol maçının detayları araştırılıyor. Birçok kişi, Türkiye Azerbaycan 6. İslami Dayanışma Oyunları voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Maçın canlı yayın bilgileri, yayın kanalları ve online izleme linkleri, turnuva organizasyonu ve federasyonun resmi sayfasından duyuruluyor. Spor severler, Türkiye-Azerbaycan mücadelesini kaçırmadan takip edebilir. Bu final, hem rekabet hem de milli gurur açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kadın Milli Takımımız, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00'te Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Kazanan ekip, altın madalyayı kazanacak ve büyük bir sevinç yaşayacak.

TÜRKİYE AZERBAYCAN 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maç, TRT Spor Yıldız'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

👉 Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Takımımız, namağlup olarak finale yükseldi. Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini set vermeden mağlup eden Millilerimiz, finalde Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Kadın Milli Takımımızın turnuvada aldığı sonuçlar şu şekilde:

  • Maç: Türkiye 3-0 Afganistan

  • Maç: Türkiye 3-0 İran

  • Maç: Türkiye 3-0 Azerbaycan

  • Maç: Türkiye 3-0 Tacikistan

TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

