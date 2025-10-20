Vakıfbank’ta moraller yerinde

VakıfBank, son 14 sezonda olduğu gibi yeni sezona da güçlü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş karşısında ezici bir üstünlük sağlayan VakıfBank, rakibiyle oynadığı son 38 resmi maçı da kazandı. VakıfBank, bir sonraki maçında 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:30'da deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak.
