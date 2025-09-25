CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 21:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına yönelik, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6'ncısı olarak tamamladı. Bu derece, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi olma özelliğini taşıyor." ifadelerine yer verildi.

REKLAM
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi!
DİĞER
Tosun Paşa çekimlerinde trajik ölümüyle sevenlerini üzmüştü... Hababam'ın Akil Hoca'sının kızı da ünlü çıktı
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 20:50
Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır Daikin Türkiye, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile bu yıl da yeni sezona hazır 20:43
F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı 19:49
Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! Millilerimizden 1 galibiyet 1 mağlubiyet! 19:25
2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını belli oldu 2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını belli oldu 19:16
G.Saray kafilesi Alanya'da! G.Saray kafilesi Alanya'da! 19:13
Daha Eski
Sivasspor evinde farklı kazandı! Sivasspor evinde farklı kazandı! 19:03
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! 18:20
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi 18:18
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! 18:12
Juve'den Kenan için dev talep! Juve'den Kenan için dev talep! 17:58
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi sürüyor! 17:42