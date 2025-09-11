CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı dünya şampiyonasında sahaya çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı dünya şampiyonasında sahaya çıkacak

G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçını 13 Eylül Cumartesi günü Japonya ile oynayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 10:06
A Milli Erkek Voleybol Takımı dünya şampiyonasında sahaya çıkacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2025 Dünya Şampiyonası, yarın Filipinler'de başlayacak.

Metro Manila bölgesindeki Pasay ve Quezon kentlerinin 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun açılış maçında, yarın ev sahibi Filipinler ile Tunus karşılaşacak.

Türkiye Milli Takımı, 1956, 1966, 1998 ve 2022'den sonra 5. kez Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Turnuva tarihindeki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022'de elde eden ay-yıldızlılar, Japonya, Kanada ve Libya ile beraber G Grubu'nda yer alacak.

Milli takım, gruptaki ilk karşılaşmasını 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 09.00'da Japonya ile oynayacak.

Şampiyonanın grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Türkiye'nin, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

- KADRO

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

- Maç programı

13 Eylül Cumartesi:

09.00 Japonya-Türkiye

15 Eylül Pazartesi:

05.30 Türkiye-Libya

17 Eylül Çarşamba:

09.00 Kanada-Türkiye

