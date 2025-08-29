Sultanlar’ın maçı 16.30’da

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Voleybol Şampiyonası'nda oynayacağı son 16 turu karşılaşmasının saati açıklandı. Millilerimiz, 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da Bangkok'ta Slovenya ile karşılaşacak. Maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sultanlar, çeyrek finale çıkarsa, yarı finalde ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
