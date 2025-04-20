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Haberler Voleybol Eczacıbaşı-Galatasaray MAÇI CANL İZLE | Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Eczacıbaşı-Galatasaray MAÇI CANL İZLE | Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodofone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak seriyi 1-0'a getiren Eczacıbaşı, ikinci maçta hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibi karşısında çıkış arayan sarı-kırmızılılar ise durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 10:24
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Eczacıbaşı-Galatasaray MAÇI CANL İZLE | Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodofone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların ev sahipliği yaptığı ilk maçı Eczacıbaşı 3-0 kazanırken, serinin ikinci maçında kimin üstün tamamlayacağı merak ediliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmada seriyi 1-1'e getirmeyi hedefleyen Galatasaray, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ECZACIBAŞI DYNAVIT-GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ecacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin Vodofone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

ECZACIBAŞI DYNAVIT-GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ECZACIBAŞI-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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