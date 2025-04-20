Eczacıbaşı-Galatasaray MAÇI CANL İZLE | Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodofone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların ev sahipliği yaptığı ilk maçı Eczacıbaşı 3-0 kazanırken, serinin ikinci maçında kimin üstün tamamlayacağı merak ediliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmada seriyi 1-1'e getirmeyi hedefleyen Galatasaray, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ECZACIBAŞI DYNAVIT-GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ecacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin Vodofone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

ECZACIBAŞI DYNAVIT-GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ECZACIBAŞI-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE