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Haberler Voleybol 2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'u İstanbul'da!

2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'u İstanbul'da!

CEV, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'un 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 14:33
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2025 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'u İstanbul'da!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda, Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek.

Organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktaran Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

"Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'ne 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde dünyanın en gözde şehri olan İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum."

İstanbul'un eşşiz bir tarihi mirasa sahip, önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurgulayan Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikirić ise "Bu nedenle 2018'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni düzenlemek için ideal bir yer. Türk voleybol severler inanılmaz derecede bilgili ve tutkulu ancak çok sayıda uluslararası taraftarı da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Yerel ortaklarımıza ve özellikle de Türkiye Voleybol Federasyonu'na muhteşem bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde bizimle birlikte çalışmaya hazır oldukları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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