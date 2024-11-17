Halk'tan zirveye sımaç!

SMS Grup Efeler Ligi'nin başkent temsilcilerinden Halkbank ile Akkuş Belediyespor kozlarını TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda paylaşacak. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma TVF Voleybol TV Youtube kanalından naklen yayınlanacak. İki takım son olarak geçtiğimiz sezonun 20. haftasında Ordu'da karşılaşmış ve gülen taraf 3-0'lık skorla Ankara temsilcisi olmuştu.

HALKBANK İKİNCİ SIRADA

6 haftada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 14 puanla 2. sırada bulunan Halkbank, evinde Akkuş Belediyespor'u da geçmek ve zirve yarışını sürdürmek için smaç vuracak. Başkent ekibi, son olarak CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Fransız ekibi St. Nazaire ile Ankara'da karşılaşmış ve müsabakadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. 7 haftada 1 galibiyet elde eden rakip Akkuş Bld., 2 puanla ligin son basamağında yer alıyor.