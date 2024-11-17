  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol Halk'tan zirveye sımaç!

Halk'tan zirveye sımaç!

Halkbank, Efeler Ligi’nin 8. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak. Mavi-kırmızılılar rakibini set vermeden yenip liderlik hesapları yapıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Halk'tan zirveye sımaç!

SMS Grup Efeler Ligi'nin başkent temsilcilerinden Halkbank ile Akkuş Belediyespor kozlarını TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda paylaşacak. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma TVF Voleybol TV Youtube kanalından naklen yayınlanacak. İki takım son olarak geçtiğimiz sezonun 20. haftasında Ordu'da karşılaşmış ve gülen taraf 3-0'lık skorla Ankara temsilcisi olmuştu.

HALKBANK İKİNCİ SIRADA

6 haftada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 14 puanla 2. sırada bulunan Halkbank, evinde Akkuş Belediyespor'u da geçmek ve zirve yarışını sürdürmek için smaç vuracak. Başkent ekibi, son olarak CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Fransız ekibi St. Nazaire ile Ankara'da karşılaşmış ve müsabakadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. 7 haftada 1 galibiyet elde eden rakip Akkuş Bld., 2 puanla ligin son basamağında yer alıyor.

Mourinho'dan eski öğrencisine kanca!
G.Saray krizi fırsata çevirdi!
DİĞER
Süper Lig'de şok Arda Turan hamlesi! Eyüpspor'dan ayrılıyor mu?
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi'nde ne konuştu?
Azerbaycan'da transfer görüşmesi! Hatipoğlu...
Dzeko'yla tamam Tadic'le devam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:46
Bellamy'den penaltı sözleri! Bellamy'den penaltı sözleri! 01:34
Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk! 01:05
Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! Kerem maç sonu gözyaşlarını tutamadı! 01:05
Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! 01:05
Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... Türkiye, A Ligi'ne nasıl çıkar? İşte ihtimaller... 01:05
Daha Eski
Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? Tayfur Bingöl geri mi dönüyor? 01:05
Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... Demirel'den Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek... 01:05
G.Saray'da gole "yabancılar" G.Saray'da gole "yabancılar" 01:05
F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! 01:05
"Sana saygı duymayacaklar" "Sana saygı duymayacaklar" 01:05
G.Saray'a Arias'tan kötü haber! G.Saray'a Arias'tan kötü haber! 01:05