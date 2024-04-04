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Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!

Sultanlar Ligi yarı final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank’ı 25-23, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:41
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Eczacıbaşı Dynavit adını finale yazdırdı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Seriyi kaybeden VakıfBank, Türk Hava Yolları'yla üçüncülük maçları oynayacak.

Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak. Serinin ikinci ve üçüncü maçına ligi lider bitirdiği için Fenerbahçe Opet ev sahipliği yapacak. 3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 3 karşılaşmada şampiyon belli olmazsa dördüncü mücadele Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında, eşitlik bozulmazsa beşinci müsabaka Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.

Üçüncülük maçlarında ilk karşılaşma 9 Nisan Salı günü saat 13.00'te Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde oynanacak. 2 galibiyete ulaşan takımın üçüncü olacağı seride ikinci ve üçüncü maçlar ise ligi daha üst sırada tamamlayan VakıfBank'ın sahasında yapılacak.

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