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Kupa şöleni
AXA Sigorta Kupa Voley kadınlarda final heyecanı bugün Ankara'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'ndaki yarı final ilk maçında saat 15.00'te Fenerbahçe Opet ile THY karşılaşacak. Kupada ikinci finalisti belirleyecek VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması ise saat 18.00'de başlayacak. Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon, 24 Mart yarın saat 17.00'de oynanacak final maçının ardından belli olacak.
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