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Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Çarşamba günü İtalyan ekibi Savino Del Bene'nin rakibi olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 13:01
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Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 28 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Floransa kentindeki Wanny Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Eşleşmede İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini yenmesi halinde adını yarı finale yazdıracak.

Turuncu-beyazlı takımın 3-0 veya 3-1 kaybetmesi durumunda İtalyan ekibi tur atlayacak.

Savino Del Bene'nin 3-2 kazanması halinde ise yarı finale yükselecek ekip, oynanacak altın setle belli olacak.

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