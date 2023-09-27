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Halkbank Fransız smaçör Ngapeth ile sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri... Halkbank, Tokyo Olimpiyatları'nda en değerli oyuncu (MVP) seçilen Fransız smaçör Earvin Ngapeth'i renklerine bağladığını duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:53
Halkbank Fransız smaçör Ngapeth ile sözleşme imzaladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Tokyo Olimpiyatları'nda en değerli oyuncu (MVP) seçilen Fransız smaçör Earvin Ngapeth'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, 32 yaşındaki Fransız yıldız oyuncu Ngapeth için kulüp binasında imza töreni düzenledi.

Halkbank'ın yeni transferi Ngapeth, burada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Halkbank ile 3-4 sezondur iletişim içerisindeydik. Ama özellikle son sene daha yoğun iletişim halinde olduk. Burayı seçmemdeki en büyük etkenlerden biri Nimir (Abdel-Aziz). Kendisi en iyi arkadaşlarımdan biri. Kulüp hakkında bana çok fazla bilgi verdi, güzel şeyler söyledi." ifadelerini kullandı.

Halkbank'a kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Ngapeth, "Hedefim her zaman kazanmak. Takım olarak da her zaman, her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi var, Süper Kupa oynayacağız. Aynı zamanda Türkiye Ligi'nde de favori takımlardan biriyiz. Bu nedenle Halkbank'ı tercih ettim." diye konuştu.

Ngapeth, ülkesinin CEP Poitiers Saint-Benoit VB ve Tours VB takımIarında forma giydikten sonra İtalya'nın Bre Banca Lannutti Cuneo ekibine transfer oldu.

Fransız oyuncu daha sonra sırasıyla Kuzbass Kemerovo (Rusya), Azimut Modena (İtalya), Zenit Kazan (Rusya), Paykan Tahran (İran) ve Valsa Group Modena (İtalya) takımlarının başarısı için ter döktü.

Earvin Ngapeth, katıldığı ulusal ve uluslararası maçlarda 28 bireysel ödül aldı. Ngapeth, bu ödüllerin en değerlisini 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda kazandı. Ülkesi Fransa olimpiyat şampiyonu olurken, Ngapeth de MVP ödülünün sahibi oldu.

Olimpiyatlarda aynı zamanda en iyi hücum eden oyuncu ödülünü de alan Ngapeth, 9 ayrı uluslararası organizasyonda MVP seçildi.

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