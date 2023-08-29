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Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkacak

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:40
Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkacak

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Son 16 turunda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları, yarın saat 18.00'de Polonya ile yarı final mücadelesi verecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Palais 12'de oynanacak müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak. Brüksel, 1 Eylül Cuma günü yarı final ve 3 Eylül Pazar günü de final karşılaşmalarında ev sahibi olacak.

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