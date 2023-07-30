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TÜRKİYE - KATAR MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Challenger Kupası final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Katar ile karşı karşıya gelecek. Final maçında Katar ile karşılaşacak A Milli Voleybol Takımı'mız, kupayı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar merak konusu oldu. Peki, Türkiye - Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 12:10
TÜRKİYE - KATAR MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Erkek Voleybol Takımı'mız Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'a karşı yarışacak. 8 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda turnuvada şampiyon olan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Peki Türkiye - Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - KATAR VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri Katar karşılaşması 30 Temmuz Pazar günü, saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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