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TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde A Milli erkek Voleybol takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle karşılacak olan Filenin Efeleri, şampiyon olarak 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmayı hedefliyor. Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 15:40
TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Erkek Voleybol takımımız Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'ne karşı yarışacak. 8 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda turnuvada şampiyon olan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - DOMİNİKCUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri Dominik Cumhuriyeti karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Efeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek.

Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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