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Sırp voleybolcu Jovana Stevanovic Eczacıbaşı Dynavit’le anlaştı

Son dakika spor haberleri... Eczacıbaşı Dynavit, Sırp milli orta oyuncu Jovana Stevanovic’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 15:36
Sırp voleybolcu Jovana Stevanovic Eczacıbaşı Dynavit’le anlaştı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Sırp milli orta oyuncu Jovana Stevanovic'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Üst düzey maçları oynamayı bilen ve oldukça tecrübeli üst düzey bir oyuncu olan Jovana Stevanovic'i yeni sezon kadromuza dahil ettik. Jovana'nın takımıza bu yönleriyle fazlasıyla katkı vereceğini düşünüyoruz" denildi.

Eczacıbaşı'nyeni bir maceraya çıkacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Jovana Stevanovic, "Önemli bir geçmişe sahip olan bu büyük kulübün bir parçası olmak için çok istekliyim. Tüm kupaları kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim tutkum ve kulübün de aynı şeyi istediğini biliyorum. Umarım bunu birlikte yapabiliriz" şeklinde konuştu.

1992 doğumlu Sırbistan Milli Takım oyuncusu Jovana Stevanovic, 1.91 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca, Crvena Zvezda, Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio ve Vero Voley Milano takımlarında oynadı.

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