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Zehra Güneş anlattı! "Gabi ile kavga ettik"

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım ve VakıfBank'ın başarılı voleybolcusu Zehra Güneş, verdiği röportajda takım arkadaşı Gabi ile yaşadığı tartışmayı anlattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:37
Zehra Güneş anlattı! "Gabi ile kavga ettik"

A Milli Takım ve VakıfBank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, Milliyet'e konuştu. Genç sporcu, takım arkadaşı Gabi ile derbi maçı öncesi yaptıkları tartışmayı ve onun şakaya dönüşmesini anlattı.

- Gabi kulüp tarihinin ilk yabancı kaptanı oldu, çok başarılı... Sen onu nasıl tanımlarsın?

Gabi çok çalışkan, çok cesur ve çok hırslı biri. Bunları yanındakine gerçekten çok fazla empoze eden biri. Bazı maçlara düşük başladığım zaman onun gözlerine baktığımda geri döndüğüm çok maç oldu. Özellikle bizim aramızda şöyle bir şaka vardır. Dünya Şampiyonası'nda Ankara'da sanıyorum. Biz Fenerbahçe ile oynarken Gabi ile kavga ettik. Her kavga ettiğimiz maçtan sonra ikimiz de en iyi performansı gösterdik. Artık her maça çıkmadan önce aramızda 'Hadi kavga edelim, kavga edersek oldu bu iş' diye (Gülerek)

- Onu sinirlendirmek zor mu?

Sinirlendirmek zor değil ama mükemmeliyetçi bir insan olduğu için sahada işler yolunda gitmezse kaptanlık görevini yerine getirmek zorunda. Zaten böyle olmalı. Sahada benim en yakın arkadaşım, normal arkadaşım bunu tanımamamız gerekiyor. Bir hedef için çabalıyoruz ve bu hedef için çabalarken yanımızdakine uyarı amaçlı bir şey demek zorundayız. Kimse alınmaz, gücenmez herkes her şeyin farkında. Bunları açıkça dile getirebildiğimiz için bir noktada problemleri çok kolay çözebiliyoruz.

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