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Sultanlar Ligi statüsünde değişiklik! Altın set oynanacak

Son dakika spor haberleri... Türkiye Voleybol Federasyonu, Misli.com Sultanlar Ligi 1-4 ve 5-8 play-off etaplarındaki olası eşitlik durumunda, 3. maç yerine altın set oynanacağını duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 13:21
Sultanlar Ligi statüsünde değişiklik! Altın set oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu, Misli.com Sultanlar Ligi'nde statü değişikliğine gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü tamamlanacak ligde 1-4 ve 5-8 play-off etaplarındaki olası eşitlik durumunda tur atlayacak takım, 3. maç yerine altın set oynanarak belirlenecek.

Sezon başında duyurulan statüye göre play-off 1-4 ve 5-8 etabında 3 maç üzerinden kazanılmış 2 maçın galibi üst tura çıkıyor, serinin 1-1 olması durumunda üçüncü maç oynanıyordu.

Yapılan değişiklikle seriyi 2-0 yapan takım doğrudan tur atlarken, iki maçın sonucunda puan eşitliği olması halinde "altın seti" kazanan ekip adını üst tura yazdıracak.

Play-off final, 3-4, 5-6 ve 7-8'incilik etaplarında ise değişikliğe gidilmedi.

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