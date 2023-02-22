Türk Hava Yolları yarı final için avantajlı

Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları, 25-18, 25-15 ve 25-16'lık setlerle kazandı. Temsilcimizi desteklemek için salona gelen yaklaşık 2 bin kadar gurbetçi taraftar, THY voleybolcularına tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar, galibiyetle tamamlanan mücadele sonrasında da voleybolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca T.C. Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi'nin de tribünden takip ettiği karşılaşma, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

THY'nin milli voleybolcusu Şeyma Ercan, mücadele sonrası DHA'ya yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Ülke olarak çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bunun için de çok üzgünüz. Ama bugün çıkıp oynamamız gerekiyordu ve 3-0 da galip geldik. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli ise, "Kazanıp avantajlı bir skor elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Böyle bir afetten sonra buradaki vatandaşlarımızla buluşmak bize onur verdi. Böyle bir günü de galibiyetle taçlandırmak ve ülkemize bu avantaj ile dönmek bizim için mutluluk verici oldu. Buraya gelen vatandaşlarımıza ve başkonsolosumuza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

T.C. Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi de, "Takımımız ile gurur duyuyoruz. Prestijli bir takım olan Mulhouse ile oynadılar ve galip gelerek finale doğru ilerliyorlar. Zor günlerden geçiyoruz, acımız taze fakat toplumu bir araya getiren bu tip etkinlikler az da olsa bizim yüzümü güldürüyor. THY ekibini tebrik ediyorum. Mulhouse'da da vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duydum. İnşallah daha güzel günlerde buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İki takım rövanş mücadelesinde 1 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.