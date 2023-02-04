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Eczacıbaşı Dynavit Hande Baladın'ın sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberleri... Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yeniledi. Kulübü ile kontratını uzatan Baladın yaptığı açıklamada, "Hedeflerimiz doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 14:15
Eczacıbaşı Dynavit Hande Baladın'ın sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yenilendiği duyurdu. Milli voleybolcunun, Eczacıbaşı ile sözleşme uzatması sonrası mutlu olduklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, "Altyapımızdan yetiştirdiğimiz ve gelişimini hep birlikte gördüğümüz Hande'nin daha uzun yıllar boyunca kulübümüze ve Türk voleyboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmza sonrası düşüncelerini paylaşan Hande Baladın ise, "13 yıl önce büyük bir heyecanla kapısından içeri girdiğim ve altyapısından yetiştiğim kulübüm ile her sezon olduğu üzere büyük hedeflerle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Umuyorum ki hep beraber, koyduğumuz hedeflere ulaşır, en iyi sonuçları alırız. Hedeflerimiz doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

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