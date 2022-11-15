Bizimkiler parkede

Erkek voleybolunda 3 Türk takımı bugün ve yarın Avrupa kupalarında mücadele edecek. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart ve Halkbank, CEV Kupası son 32 turunda ise Galatasaray parkeye çıkacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarını kaybeden iki başkent ekibi, rakiplerini bugün Ankara'da ağırlayacak. B Grubu'nda Halkbank Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımıyla karşılaşacak, aynı salonda saat 20.00'da ise Ziraat Bankkart, E Grubu'nda İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımıyla mücadele edecek. CEV Kupası'nda ise Galatasaray, deplasmanda Avusturya'nın Union Raiffeisen Waldviertel'le takımına 21.00'da konuk olacak.
FENER YARIN
Fenerbahçe CEV Kupası'nda yarın Romanya ekibi SCM Craiova'yla saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Arkas Spor ise Belçika ekibi Caruur Volley Gent'le 19.00'da TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.