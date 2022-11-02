Fenerbahçe Opet: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasındaki derbide Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.

Birinci sete iyi başlayan Eczacıbaşı, 6-1 üstünlük kurdu. Turuncu-beyazlı takım, Boskovic'in ikiden, Voronkova'nın köşelerden, Jack-Kisal'ın da ortadan etkili ataklarıyla skor üretti. Konuk ekip, attığı sert servislerle de oyunu kontrolü altında tuttu. Fenerbahçe ise kaptan Eda ile etkili oldu ve sayılar buldu. Boskovic'in smaç sayılarıyla seti 25-20 alan Eczacıbaşı Dynavit, 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. 9-9 dan sonra iyi savunma yapan Eczacıbaşı, rakibini file üstündeki bloklarla durdurdu. Skor 20-18 iken 5-0 seri bulan turuncu-beyazlıları, seti 25-18 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set 14-14'e kadar dengeli sürdü. Eczacıbaşı; Voronkova, Boskovic, ve Hande'nin sayılarıyla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.